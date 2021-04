Commisso: “Durante lo scorso anno, il team di Mediacom è andato ben oltre per le nostre comunità collegando rapidamente migliaia di case ed essere riconosciuti…”

La Mediacom di Rocco Commisso ha annunciato da qualche ora di essere stata selezionata come Best Managed Company negli Stati Uniti per il 2021. Sponsorizzato da Deloitte Private e The Wall Street Journal, il programma riconosce le eccezionali società private statunitensi e i risultati dei loro team di gestione. “Per oltre un quarto di secolo, gli uomini e le donne dedicati di Mediacom hanno lavorato instancabilmente per garantire che i mercati più piccoli che serviamo ricevano gli stessi o migliori servizi di telecomunicazioni delle più grandi città d’America”, ha affermato Commisso. “Durante lo scorso anno, il team di Mediacom è andato ben oltre per le nostre comunità collegando rapidamente migliaia di case con servizi Internet a basso costo, supportando le banche alimentari locali e preparando la nostra rete a banda larga avanzata per soddisfare le richieste di più persone che mai prima di lavorare e studiare da casa. Essere riconosciuti come Best Managed Company negli Stati Uniti del 2021 nel mezzo delle sfide economiche e operative causate dalla pandemia di coronavirus è una testimonianza dell’impegno costante dei nostri dipendenti nei principi fondamentali della nostra attività, e li ringrazio per aver reso possibile questo onore . ”