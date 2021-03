“Commisso è arrivato con le migliori intenzioni ma ora deve agire. Situazione attuale molto diversa da quando arrivò Mihajlovic”

Il giornalista Andrea Di Caro, autore del libro dedicato a Sinisa Mihajlovic “La partita della vita”, ha parlato a Radio Bruno Toscana facendo il confronto tra l’esperienza viola del tecnico serbo e la situazione attuale: “La squadra che ereditò Mihajlovic aveva ancora in squadra grandi nomi come Frey, Mutu, Gilardino, Vargas, che però ormai avevano finito il loro ciclo ed erano demotivati. Si pensò che Sinisa potesse ritirare su quel gruppo ma in realtà non fu così, tanto che quei giocatori poi andarono vita tutti”.

E poi ha aggiunto: “Oggi la situazione è ben diversa: la squadra è da rimettere in piedi ormai da due stagioni, e finora non è stato fatto nulla per raggiungere questo obiettivo. Secondo me alla base c’è l’allenatore, per cui finito questo campionato c’è bisogno di mettere in panchina un tecnico importante che apra un nuovo ciclo. Tutto dipende da Commisso, che secondo me è arrivato con le migliori intenzioni ma adesso deve cominciare ad agire concretamente”.