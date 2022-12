Commisso e Barone per una pizza a New York… nella sede di un Napoli club – FOTO

Una serata speciale a New York per Rocco Commisso e Joe Barone. Il patron e il dg della Fiorentina sono stati infatti ospiti di Rosario Procino della famosa pizzeria la Ribalta, nota per essere anche la sede del club Napoli New York.

Come si può vedere dall’immagine, ripresa da Il Corriere dello Sport, alla cena era presente anche il figlio del presidente del club gigliato, Joseph Commisso. Tra i due Commisso, invece, il titolare del ristorante, Rosario Procino, trasferitosi nel 1999 negli Stati Uniti per esportare le specialità culinarie italiane nel West Village di Manhattan.