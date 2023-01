Commisso e Burdisso ‘spiano’ la squadra. Saponara recuperato, Mandragora in forse. FOTO

Allenamento mattutino per la Fiorentina. Ad assistere alla seduta a bordocampo c’erano il presidente Rocco Commisso e il Direttore Tecnico viola, Nicolas Burdisso.

Intanto per quanto riguarda la squadra, possiamo dire che Saponara è recuperato, ma Italiano spera a breve di riavere in gruppo anche Mandragora. Da valutare le condizioni di Martinez Quarta mentre saranno ancora sicuramente out Sottil e Cabral.

Inoltre c’è da ricordare che Dodô è squalificato e non sarà in campo contro il Torino.