Commisso e i tagli di stipendio. Quanto può risparmiare la Fiorentina

Oggi il Corriere dello Sport parla di “trappola dei tagli degli stipendi” dei calciatori. I club sono alle prese con la scarsa liquidità imposta da questo periodo di stop forzato, e non sembra così immediato l’accordo tra le parti.

Nella classifica degli stipendi della Serie A, la Fiorentina si posiziona al 9° posto, con un monte ingaggi lordo di 44 milioni. La squadra di Commisso, in questa speciale graduatoria, si trova ad un passo dal Cagliari (46 milioni) e precede il Torino (42 milioni). Cifre queste ben lontane dalla cima della classifica. La Juventus infatti vanta (si fa per dire) un monte stipendi di 274 milioni. Curioso è anche un altro dato che emerge analizzando la tabella pubblicata dal Corriere dello Sport. Riguardo alla riduzione degli stipendi dei calciatori, si parla infatti di due opzioni: taglio di 4 mensilità o di 2 mensilità in base a quando riprenderanno le normali attività sportive. Nel primo caso la Juventus “risparmierebbe” nell’immediato circa 60 milioni, cifra ben oltre superiore al monte ingaggi annuo sopra citato della Fiorentina.

Non tutti i mali vengono per nuocere. L’accordo tra Commisso e i giocatori viola sarà un braccio di ferro che gravita su cifre minori. Tagliare 4 mensilità significherebbe per le casse della Fiorentina non corrispondere ai giocatori 14,7 milioni di euro di stipendio. Nel caso in cui le mensilità fossero due allora le cifre si aggirerebbero intorno alla metà, 7,3 milioni.