Commisso e Iachini: Instaurato rapporto forte. Ma la situazione allenatore è tutta da valutare: Gli scenari

Per la Fiorentina c’è ancora da valutare anche il futuro di Giuseppe Iachini. La Repubblica scrive che il presidente Rocco Commisso e l’allenatore hanno instaurato un rapporto forte. Se il campionato non ripartirà ci sarà una riconferma del tecnico anche per la prossima stagione come ha spiegato chiaramente il numero uno gigliato.

In caso opposto saranno decisive le prossime dodici partite. E quindi se i risultati non dovessero essere convincenti si arriverebbe a una riflessione più approfondita.