Commisso e il rientro negli USA ancora da decidere. Il K.O con l’Inter archiviato come evento possibile

Come possiamo leggere sull’edizione odierna de La Nazione, Rocco Commisso non ha ancora deciso quando tornerà negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il quotidiano fiorentino, filtra grande soddisfazione per l’inizio dei lavori per il Viola Park, mentre la sconfitta contro l’Inter è stato archiviato come un evento possibile, date le tante assenze e la superiorità dell’avversario. Ora tutti concentrati sulle prossime tre partite, sfide chiave per la Fiorentina, Prandelli non potrà permettersi passi falsi.

