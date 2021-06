Commisso e la poca voglia di pagare la clausola: la Fiorentina vuole che Italiano si liberi. Le altre opzioni viola

Ormai siamo oltre la settimana per quanto riguarda il pressing della Fiorentina su Vincenzo Italiano, bloccato da una clausola intorno al milione di euro ma anche dal vincolo extra clausola che lega il suo staff allo Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport in realtà, Commisso sembra avere poca voglia di pagare la cifra richiesta per prendersi il tecnico e vorrebbe che fosse lo stesso Italiano a convincere il suo patron a liberarlo. Per il momento vige lo stallo poiché dal fronte Platek, di lasciar andare il tecnico a zero non se ne parla. Ecco allora che la Fiorentina resta attenta, oltre a Fonseca, anche a Rafa Benitez (che però è in contatto con l’Everton) e con Domenico Tedesco, attualmente alla guida dello Spartak Mosca.