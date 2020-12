Commisso e la sovraesposizione mediatica: da Magnifico Messere a calciante in prima battuta

Ultimo giorno dell’anno ed è subito tempo di bilanci sull’anno che tra poche ore rimarrà solamente storia del passato. Il 2020 lo sarà in particolar modo, viste le vicende annesse e connesse al Covid19. Ieri il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha ribadito il suo disappunto contro la stampa fiorentina, a suo modo di vedere spesso “nemica” della Fiorentina. Nelle circa due ore di chiacchierata, il numero uno viola ha parlato di stadio, di obiettivi e del nuovo anno che verrà, non sottraendosi di fatto ad alcun tema se non quello del calciomercato, in cui egli stesso, forse ironicamente, si è dichiarato poco competente.

Ormai sono passati diciotto mesi da quando Commisso è sbarcato a Firenze. Fiorentini, tifosi e giornalisti, hanno imparato a conoscerlo, e probabilmente anche lui ha capito sulla sua pelle cosa significa essere il presidente della Fiorentina. Se al suo arrivo, in una calda giornata estiva dell’estate 2019, Commisso veniva osannato in piazza Santa Croce durante la partita del Calcio Storico Fiorentino, il “Magnifico Messere” pronto a fare follie per la Fiorentina oggi ha assunto un po’ i panni di un calciante in prima battuta.

Al pari di uno dei 54 calcianti che ogni anno scendono in piazza, Commisso ci mette ha sempre messo la faccia, scendendo in campo in prima battuta per la sua Fiorentina, pronto a ricevere i colpi dal nemico. Il tycoon americano sa sì incassare, ma non si perita affatto nel rispondere a quelle critiche che legittimamente può reputare ingiuste. È lui il volto di questa Fiorentina, uomo di cuore che spesso si cede in pasto alla stampa, come un calciante che coraggiosamente tenta una caccia nella metà campo nemica. Onore a lui, visto che tanti presidenti della nostra Serie A a stento parlano l’italiano e tanto meno si concedono a giornali e tifosi. Lui no, non è così, è un passionale, un uomo a cui piace sporcarsi le mani con la rena della piazza, proprio come un calciante che per la sua squadra darebbe la vita stessa.