Commisso e l’ultimo tentativo per trattenere Vlahovic. Il presidente sogna una Fiorentina sempre più ambiziosa

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, quest’oggi compie 72 anni che festeggerà negli Stati Uniti. Dopodiché preparerà le valigie per raggiungere Firenze nel fine settimana e potrebbe essere sugli spalti già sabato prossimo, in occasione del match contro l’Empoli.

Su Tuttosport si legge che il numero uno viola rimarrà in città per circa due mesi, seguendo da vicino il mercato di gennaio e incontrando Dusan Vlahovic. Sarà l’occasione secondo il quotidiano sportivo per fare un ultimo tentativo per trattenerlo.

Commisso sogna di avere una Fiorentina sempre più ambiziosa e per questo spenderà tempo ed energie.