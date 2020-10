Commisso e Pradè: meglio una gallina oggi che un uovo domani, ma occhio a…

Nel pieno della settimana che segue la chiusura di questa finestra di mercato atipica, è tempo di giudizi e considerazioni sull’operato della Fiorentina. In tanti, tra gli addetti ai lavori, non reputano il mercato della società gigliata all’altezza delle aspettative. Sul giudizio finale, pesa come un macigno la cessione di Chiesa sul gong di chiusura. Inoltre le lacune regista e attaccante non sono state colmate. Su di esse Pradè è andato oltre, ritenendo il centrocampo uno dei migliori del campionato italiano. Sulla punta invece, piena fiducia ai tre giovani attaccanti viola, a detta del D.S. tre possibili top players nel futuro prossimo.

Ciò che però salta all’occhio giudicando la campagna acquisti della squadra di Commisso è la brusca virata del suo progetto tecnico. Ovvero: se a gennaio i viola si erano mossi in anticipo, bruciando le dirette concorrenti su profili giovani e interessanti (Amrabat su tutti), in questa finestra di mercato invece i rinforzi di Iachini hanno ben altre caratteristiche. Bonaventura, Borja Valero e infine Callejon portano a Firenze tanta esperienza, forti dei molteplici gettoni in Serie A, oltre che una carta d’identità che indica rispettivamente 31, 35 e 33 anni. Questo tipo di scelta sottolinea più aspetti: il primo è certamente di natura economica, visto che i tre giocatori sopracitati sono arrivati sulle sponde dell’Arno a parametro, visto l’ingente sforzo economico compiuto dalla società lo scorso gennaio. La seconda considerazione invece riguarda il campo. I tre innesti navigati vanno infatti a completare una squadra giovane che nella passata stagione ha peccato di ingenuità in svariate occasioni. Il giusto mix di esperienza e talento grezzo dei giovani emergenti viola.

Dunque Pradè ha scelto la gallina oggi piuttosto che l’uovo domani. O meglio le uova in casa Fiorentina ci sono già, basta guardare ai tre giovani attaccanti in rosa. In attesa che queste si schiudano, Il D.S. viola ha voluto mettere nel pollaio tre galline che fanno buon brodo. L’augurio è che le uova di Iachini si schiudano al più presto. La paura è che una volta nati i pulcini, vista la pazienza avuta per farli nascere, si riesca a trattenerli nel pollaio della Fiorentina.