Commisso è pronto con la penna in mano: una contromossa che potrebbe blindare un talento viola

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina si parla del forte interessamento dell’Inter per Castrovilli. Antonio Conte avrebbe già dato l’ok a Marotta per lanciare l’assalto al talento della Fiorentina e l’offerta potrebbe partire da una base di 40 milioni di euro. Commisso però non sembra intenzionato a rimanere a guardare ed è pronto con la contromossa: un altro anno di contratto da proporre al centrocampista per blindarlo a Firenze, nonostante il rinnovo del contratto di qualche mese fa.