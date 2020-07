Commisso e quell’attenzione a un fair play finanziario che forse non è uguale per tutti…

Fin dal suo arrivo Rocco Commisso ha sempre parlato del fair play finanziario come di un aspetto a cui la Fiorentina avrebbe dovuto prestare attenzione. Come dargli torto, visti i provvedimenti che sono stati presi nei confronti di alcune squadre che avevano speso un po’ troppo. L’ultima in ordine di tempo era stata il Manchester City, che addirittura era stato escluso dalle coppe europee. La squadra di Guardiola non avrebbe dovuto giocare, quindi, la tanto agognata Champions League nella prossima stagione. E’ doveroso, tuttavia, usare il condizionale. Nella giornata di oggi il City ha infatti saputo che il suo ricorso è stato accolto. La pena esemplare è stata improvvisamente cancellata e sostituita da una misera multa di 10 milioni. Insomma, il fair play finanziario è una regola da seguire ma che forse non vale per tutti. Chissà cosa succederebbe se lo violasse la Fiorentina…

