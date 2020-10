Commisso e quelle parole a difesa della società utilizzate anche…da Diego Della Valle!

La proprietà della Fiorentina e le critiche, una storia lunga almeno un decennio. Stavolta più che i tifosi ad esercitare l’atto di critica nei confronti di Commisso e co. sono stati soprattutto politici ed adetti ai lavori. Durante la sua ospitata negli studi di Rtv38, il tycoon italo-americano e proprietario della Fiorentina ha difeso se stesso ma anche chi lavora per lui. “In alcuni momenti le critiche sono andate troppo avanti, non solo nei miei confronti ma anche nei confronti di Pradè o Joe Barone. Chi critica loro è come se criticasse me”. Parole che in un certo senso ci riportano alla “fresca” ex proprietà della Fiorentina. “Chi critica Cognigni è come se criticasse la famiglia Della Valle” tuonò Diego. Parole a difesa del proprio lavoro che ci riportano strettamente all’attualità…

0 0 vote Article Rating