Commisso e un extra budget (forse) fuori programma

Non se l’aspettava nessuno in casa Commisso di vedere la Fiorentina impelagata praticamente in zona retrocessione: eppure questa è la realtà dei fatti. La squadra viola si presenta all’avvio del 2020 con un quindicesimo posto ed appena 17 punti raccolti in 17 giornate, a +3 sulla zona rossa. L’avvento di Beppe Iachini dovrà servire proprio a dare quella sterzata decisiva per evitare i patemi della passata stagione. Il mercato dovrà fare il resto e in tal senso la nuova proprietà gigliata è pronta a offrire liquidità e disponibilità di spesa ai suoi dirigenti, nel momento in cui lo riterranno più opportuno. Magari anche con un piccolo extra budget, che forse Commisso pensava di poter destinare alla prossima sessione estiva, quella, assicurano, della svolta vera e propria. Ad oggi però la priorità ce l’ha la stagione in corso e l’esigenza di rinforzare la rosa è stringente: per questo la Fiorentina dovrà accettare anche qualche prezzo un po’ più alto rispetto ai propri programmi.