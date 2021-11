Commisso e una mattinata dedicata interamente alla squadra. Il concetto ribadito a più riprese dal Presidente

Rocco Commisso è tornato per stare vicino alla squadra viola e la sconfitta di Empoli, se possibile, ha accentuato la scelta fatta non appena rimesso piede in Italia. Per questo ieri ha dedicato gran parte della mattinata all’allenamento svolto da Biraghi e compagni: il suo modo per sostenere e caricare la Fiorentina in vista della partita di stasera contro la Sampdoria.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il presidente è arrivato decisamente presto al centro sportivo e ha trasmesso subito l’incoraggiamento necessario a tutto il gruppo per accantonare definitivamente lo stop nel derby toscano: la stagione (21 punti dopo 14 partite) viene considerata di buon livello, sia per i risultati che per il gioco espresso, e Commisso ha voluto ribadire questo concetto. L’ha fatto con Italiano, con lo staff, con tutti i calciatori, salutati con parole di stima e di fiducia. Via le scorie per la sconfitta di Empoli e testa solo alla Sampdoria, primo di un’altra serie di appuntamenti molto importanti.