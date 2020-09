Commisso e uno STADIO che dovrà spostarsi di…dieci metri. Ecco la motivazione

Il Corriere Fiorentino nell’edizione di stamani spiega nel dettaglio il concetto di “spostamento” del Franchi illustrato ieri in conferenza stampa dal Presidente Commisso. Lo stadio si deve muovere di 10 metri, mantenendo la Torre di Maratona e le Scale Elicoidali, ma tutto il resto si deve buttare giù. I dieci metri di spostamento servono per creare entrate ed uscite adatte agli stadi moderni (ora sono praticamente sulla strada), riposizionare gli altri spazi vicini che Commisso avrebbe indicato come possibile espansione della cittadella viola. Temi discussi in modo generale con il sindaco Dario Nardella: “Ma io voglio entro due mesi andare al ministero e presentare il progetto”.

