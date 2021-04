Commisso: “Fiorentina mai contattata per la Super League. Come posso essere d’accordo con tale progetto dati i miei problemi con i Cosmos negli USA?”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista per Forbes. Queste le sue parole e la sua idea sul progetto, poi fallito, della Super League: “È stato un enorme fallimento di pubbliche relazioni, molto ha avuto a che fare con l’arroganza di certi club. Pensavano di essere gli eletti, in cima al mondo. Se più soldi vanno a questi grandi squadre, diventano più ricchi loro e più poveri noi”.

E ancora: “La trasparenza è totalmente mancata. Perché non hanno almeno chiesto l’opinione dei loro tifosi? La Fiorentina non è mai stata contattata. E’ stato tutto fatto in segreto. Dati i miei problemi con i Cosmos negli Stati Uniti, non potrei mai difendere una cosa del genere in Europa”

E infine: “La cosa buona del calcio americano è il tetto salariale, che porta alla parità delle squadre. Bisogna fare qualcosa per queste cifre folli che dominano il mondo del calcio da troppi anni. Non capisco come possano dire una cosa per l’Europa e un’altra per l’America. Le regole devono essere le stesse per tutti in tutti i continenti. Non penso che dovrebbero essere penalizzate le 12 squadre ora con la stagione 2020-2021 che si avvicina alla conclusione. Quello di cui abbiamo bisogno è un forte impegno scritto da parte dei club coinvolti. Che questo non accada mai più!”