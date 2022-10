Commisso garantisce per Italiano. La società non ha intenzione di abiurare la scelta fatta in estate

Un abbraccio che vale più di tante parole. Sul Corriere dello Sport-Stadio viene dato risalto all’abbraccio tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, andato in scena ieri in campo, prima della rifinitura della squadra.

La fiducia riposta da parte del numero uno gigliato nei confronti del proprio tecnico in queste settimane non è mai venuta meno e anche se l’obiettivo iniziale (un piazzamento in campionato migliore di quello dello scorso anno) è al momento distante dieci punti e pare una chimera, nessuno in società ha intenzione di abiurare la scelta fatta in estate di investire sull’allenatore siciliano.

Un bel gesto di distensione all’interno di una vigilia evidentemente più delicata di altre: questa sera la Fiorentina si gioca una sfida importante per il passaggio del turno nel girone di Conference League.