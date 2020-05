Commisso: “Gli stadi sono da vivere non da guardare. Bisogna guardare al futuro. Ci lascino fare cosa sia giusto fare”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto a RTV 38 parlando della prossima stagione: “Io credo che si debba compromettere,meglio questa. La prossima stagione deve ripartire come se nulla fosse successa. Sennò si rovina una industria fondamentale per l’Italia con tanti lavoratori”.

Su una possibile deadline ha aggiunto: “Hanno detto che bisogna finire prima del 2 Agosto, quella data è ok”

E sullo Stadio ha detto: “Per me, essendo di fuori, io vedo la via giusta come quella che abbiamo espresso mesi fa. Io ho vissuto la situazione della Roma è stato veramente uno schifo. E’ stato un peccato aspettare. Io non capisco perchè in Italia non si capisca che non si possa vivere solo con i monumenti di 500 Anni fa, i tifosi devono vivere lo stadio non guardare. Lo stadio aiuta le aziende. Non possiamo competere sennò con l’Europa. Gli investimenti sono importanti. Ci lascino fare cosa sia giusto fare”

Sullo stadio nuovo nell’area metropolitana: “Sì c’è la possibilità ma non so se sia la nostra priorità. Nardella vuole che la Fiorentina resti a Firenze, io lo ringrazio. Lo stadio è uno stadio per cinquanta anni, bisogna guardare al futuro. Se si può fare qualcosa di giusto a Campo di Marte si valuterà, ma dobbiamo prendere in considerazione anche le altre opzioni. Lo stadio non è un monumento per me se la gente viene lì e non guarda la partita”