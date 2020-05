Commisso ha in testa di prendere un numero dieci. E se parte Chiesa arriva pure un grande attaccante: I contorni dell’operazione sono già scritti

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha grande entusiasmo e ha in testa un colpo. L’idea è quella di prendere un numero 10, scrive La Repubblica, e il preferito oggi resta Paquetá, che potrebbe lasciare il Milan.

Dopodiché entra in gioco il futuro di Federico Chiesa. Il fantasista brasiliano sarebbe un’operazione a prescindere e se poi Federico decidesse di andare via allora ecco che in attacco la Fiorentina potrebbe piazzare un altro grande acquisto.

Per il giornale già citato si tratterebbe di un centravanti, che abbia le caratteristiche per svariare su tutto il fronte offensivo. E qui l’identikit è quello di Andrea Belotti. Cairo ha sempre fatto resistenza su una sua possibile cessione, ma se dovesse arrivare un’offerta molto alta è probabile che comincerebbe a pensarci. Una cifra che i viola andrebbero a recuperare dalla cessione di Chiesa, valutato sui 70 milioni.

Belotti ha un contratto con il Torino fino al 2022 e una clausola rescissoria di 100 milioni di euro che però è valida solo per l’estero. Tre anni fa il presidente granata disse no al Milan che aveva provato a prenderlo offrendo 60 milioni. Ora la situazione è un po’ cambiata e anche la valutazione è sicuramente alta ma più abbordabile.