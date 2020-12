“Commisso ha ragione sullo stadio, quando l’architettura non è utile alla gente perde il significato”

Il giornalista Stefano Cappellini è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della situazione legata allo stadio Artemio Franchi: “Negli ultimi tempi c’è stata una forte offensiva per la conservazione del Franchi, ma per me è una battaglia di totale retroguardia. Quando l’architettura non è più utile alla gente perde il suo significato”.

E sul Presidente della Fiorentina Commisso: “Si può avere le idee più disparate ma non c’è dubbio che sulla questione stadio abbia ragione da vendere. Quando uno mette i soldi ma giustamente vuol fare come preferisce”.