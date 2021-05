Senza avere la certezza della categoria per la prossima stagione, la Fiorentina sta impostando soltanto dei programmi teorici. Prima di affondare i colpi, come riportato dalle pagine de La Nazione, la società dovrà avere la sicurezza di rimanere in Serie A.

Per questo motivo, anche Rocco Commisso non tornerà negli Stati Uniti finché la sua Fiorentina non avrà raggiunto la salvezza matematica. Una decisione sensata in un momento così delicata, per un presidente com quello italoamericano che ha dimostrato di essere vicino allo staff tecnico e ai giocatori. Andarsene adesso, con la salvezza ancora da raggiungere, non sarebbe nello stile di Commisso.