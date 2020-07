Commisso ha una gran fretta di archiviare la stagione e di costruire una Fiorentina di un altro livello

Fiorentina mediocre e che fa moltissima fatica a segnare. La partita interna contro il Cagliari non ha portato niente di nuovo sotto al sole di una stagione che è stata anonima. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che il presidente viola, Rocco Commisso, ora ha una gran fretta di archiviare questa annata per voltare pagina. Non solo, stavolta è deciso a costruire una Fiorentina di ben altro livello, che possa lottare per altri obiettivi, rispetto a quello di ottenere una permanenza (più o meno tranquilla) in Serie A.

