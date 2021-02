Commisso: “Ho parlato con la squadra, dobbiamo far di tutto per vincere le prossime tre partite. Per la Fiorentina la programmazione c’è stata dal primo giorno”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così ai canali ufficiali del Club: “Questo è stato un periodo molto impegnativo, con l’annuncio del centro sportivo. Pochi minuti fa ho parlato con la squadra, quel che ho detto rimane privato ma si deve cominciare a vincere, vincere, vincere. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 7 punti e può andare bene, ma nelle prossime tre dobbiamo fare di tutto per portare a casa tre vittorie, o almeno provarci. Quando ritornerò, spero che la squadra possa essere in una buonissima posizione così possiamo programmare come richiedono tutte le televisioni fiorentine. Per la Fiorentina la programmazione c’è stata dal primo giorno”.

0 0 vote Article Rating