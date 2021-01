Commisso: “Ho parlato con tutti i giocatori e sanno che devono riscattarsi. Nessun cartellino a Napoli? Ci fossi stato io in campo avrei preso il rosso!”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il presidente viola Rocco Commisso, che questa mattina ha assistito all’allenamento della squadra al Centro Sportivo. Queste le sue parole: “Voglio essere vicino ai ragazzi, sono qui da una settimana. Ho parlato uno a uno con i ragazzi e sanno che serve una rivincita forte. A Napoli è stata una brutta partita che non ha portato onore a nessuno. Sanno che devono riportare la Fiorentina dove deve stare”.

Poi ha continuato: “Cinquant’anni fa, nel 1970, ho fatto la mia ultima partita nei campionati nazionali universitari in USA e perdemmo 6-1. Non ho avuto l’opportunità di rifarmi, i ragazzi invece hanno l’occasione di riscattarsi dopo tre giorni. La sconfitta di Napoli darà fiducia ai ragazzi, serve la cattiveria che ho visto contro la Juventus. Questo è quello che voglio dalla squadra. Prandelli ha detto che nessuno ha preso un cartellino giallo a Napoli, fossi stato io in campo forse avrei preso anche il rosso!”