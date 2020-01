Commisso: “Ho visto una squadra molto differente rispetto agli ultimi due mesi. La Fiorentina è molto cambiata”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, era a Bologna a seguire la partita dei viola: “Abbiamo avuto la possibilità per chiudere l’incontro. Ho visto una squadra differente rispetto agli ultimi due mesi e credevo che avremmo vinto. Avete visto quanto gridava Iachini? Io ero uno che gridava tanto come lui. Mi è piaciuto come guidava la squadra. Avevamo duemila tifosi, hanno visto che ci abbiamo messo grinta e non hanno fischiato nessuno. Credevo che ce l’avremmo fatta. Benassi ha fatto un bellissimo gol ma ho visto che tutti i ragazzi ce la stavano mettendo tutta. La squadra è molto cambiata. I ragazzi erano un po’ demoralizzati, non si aspettavano di pareggiare così questa partita”.