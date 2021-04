Commisso: “I ragazzi sanno che adesso non si può scherzare, salviamoci e poi pensiamo già al prossimo anno. Qui per stargli vicino”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il presidente viola Rocco Commisso, tronato stamani a Firenze. Queste le sue parole: “Mi sono un po’ riposato, ora sono qui per stare vicino alla squadra. Stasera mi aspetto di vedere una squadra che ce la metta tutta. I ragazzi sanno che adesso non si può più scherzare. C’è da vincere per salvarsi e per pensare al prossimo anno. Molto bello il fatto che la partita di stasera sia la prima ad essere trasmessa negli USA da ABC. Nei 22 stati americani dove è presente Mediacom, gli spettatori vedranno il giglio di Firenze”.