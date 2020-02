Commisso: “I risultati di quest’anno mi hanno convinto a investire nel mercato. Ho voluto Amrabat a tutti i costi. Su Chiesa…”

Mercato, Pradè e Chiesa. Ancora tanti i temi trattati dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio Bruno. Queste le sue parole: “I risultati di quest’anno non mi sono piaciuti. Dopo l’infortunio di Ribery e la partita contro la Lazio ho deciso di investire molto in questo mercato. Sono molto contento del lavoro di Pradè, sia lui che Iachini hanno la mia fiducia. Se il DS rimarrà anche il prossimo anno? Parliamo di un giorno alla volta. Amrabat è stato voluto fortemente da me. Ho visto Hellas-Fiorentina in America e ho detto: “Questo è un genio”. Lui ha voluto fortemente a Firenze, era anche venuto in città settimane fa. Chiesa è molto smart, ha un carattere bellissimo. Quello che ho fatto domenica l’ho fatto anche per lui. Vediamo cosa succederà. Nessuno mi ha mai detto di voler andare via ma non ci sono più le bandiere nel calcio”.