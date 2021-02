Commisso: “Il Covid uno tsunami per la Fiorentina: tanti soldi spesi per tenere in piedi la società. Così ho fatto la programmazione”

Nell’intervista rilasciata a La Nazione il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche degli effetti della pandemia sulle casse della società viola.

Queste le sue parole: “Ma lo sanno – dice – cosa ha significato per noi il Covid? Uno tsunami. La Fiorentina nei ricavi è scesa alla quota di 15 anni fa. Così in due anni per tenere in piedi la struttura abbiamo dovuto spendere cash fra i 60 e i 70 milioni. E non dovrei? In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti”.

E sull’accusa di non aver programmato, Commisso risponde così: “Questa è bella. La programmazione l’ho fatta attraverso gli investimenti. Soldi veri. Chi mi accusa di ciò vorrebbe decidere dove e come spendere i mie soldi. Le sembra normale?”.