Commisso: “Il gol di Sottil e Kouamè è stato da fuoriclasse: contro la Juve potevamo vincere. Non mi piace l’undicesimo posto, ma ho fiducia totale in Italiano”

Il numero uno della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del periodo di forma della squadra, dopo la partita contro la Juventus e sugli obiettivi per questa stagione:

“Contro la Juventus abbiamo perso per quel rigore sbagliato, ma ho fiducia nella squadra. Lasciate lavorare Italiano e vedrete che farà bene: io lo difenderò sempre. E i tifosi devono fare lo stesso. Il gol di Kouamè è stato da fuoriclasse così come il passaggio di Sottil: non abbiamo fatto molti gol come quello. Adesso vogliamo fare bene giovedì”.

E ancora: “Con Napoli e Juventus potevamo vincerle entrambe e quindi credo che la squadra farà molti più punti di come ha cominciato. Non mi piace essere all’undicesimo posto, voglio salire. L’anno scorso abbiamo fatto 15 punti dopo dieci partite, quindi adesso dobbiamo vincere le prossime”.