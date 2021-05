Commisso: “Il mio nome nei trend di Twitter, anche gli altri tifosi italiani hanno sostenuto il richiamo alla casta dei giornalisti. Dobbiamo essere orgogliosi”

Il patron della Fiorentina, Commisso, ha voluto ribadire anche la sua gratificazione per Iachini: “Mi hanno detto che Iachini mi ha ringraziato, io voglio ringraziare lui per quello che ha fatto nel portarci a questo punto a fine stagione. Inoltre voglio ringraziare tutto il nostro staff e i nostri dipendenti, sono tutti orgogliosi di quello che ho fatto ieri, inoltre ci sono i tifosi, che ho sentito e mi hanno mandato messaggi. Ieri il nome di Rocco Commisso è stato quello più diffuso su Twitter, i tifosi devono orgogliosi che anche il resto d’Italia è con noi in questo richiamo ai giornalisti, affinché facciano le cose giuste. Non ho mai detto che non possono criticare, ma fare le cose giuste e non offendere le persone. Credo che i tifosi più di tutti capiscano quanto lavoro è stato fatto, forse i risultati non sono perfetti ma il lavoro c’è stato, non solo da parte mia. Sono arrivato qui a inizio aprile e ora voglio tornare a casa, sennò mia moglie mi ammazza. Mi aspettavo che la casta dei giornalisti avrebbe risposto come ha fatto”.