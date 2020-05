Commisso: “Il problema dell’Italia è lo slow slow slow. Mi farebbe piacere se Castrovilli facesse come Antognoni alla Fiorentina”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in diretta a Casa Viola su Toscana TV parlando dello stadio: “Ci sono tre le alternative: ristrutturare, rifare tutto il Franchi o fare uno stadio nuovo nell’area metropolitana. Finito il bando Mercafir dirò la mia, ci saranno anche più dati da dare dopo il 28 Maggio. Abbiamo cominciato col fast fast fast, ora siamo allo slow slow slow. Questo è il problema dell’Italia. Ho sentito che i 600 Euro che dovevano arrivare ai cittadini, non sono arrivati ai cittadini. E’ impossibile pensare questo dopo che questi non sono arrivati dopo due/tre mesi. Sarebbe bene che qualcuno portasse in avanti l’Italia”

E sugli investimenti: “Lo stadio è fatto per la gente, è fatto per guardare la partita ma non perchè è un monumento. Lasciamo stare i monumenti”.

E su Castrovilli come Antognoni: “Gaetano è un talentone, deve migliorare. Mi piace la sua serietà però Giancarlo non è stato solo un numero dieci. Ha avuto una grande carriera nella Fiorentina. Mi farebbe piacere se l’avesse anche Gaetano”

E su un acquisto come Ribery: “Tutto è possibile, ma non lo so”