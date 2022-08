Commisso: Il ritorno a Firenze per il colpo

Tra qualche giorno tornerà in Italia il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo una lunga assenza; il numero uno viola infatti è partito ad inizio dicembre 2021 per motivi di salute e da lì non si è più rivisto.

Su La Gazzetta dello Sport si legge che lo stesso Commisso assisterà all’inizio di stagione della sua Fiorentina, alle prime gare ufficiali dei viola per la nuova stagione e magari proverà a regalare un nuovo colpo ai tifosi dopo i quattro acquisti già formalizzati (Jovic, Dodô, Gollini e Mandragora).

E il colpo in questione potrebbe essere il centrocampista di cui tanto si è parlato nel corso dell’ultimo mese.