Commisso: “Il Viola Park non sarà finito prima di marzo, purtroppo c’è stato un allagamento alla villa. Stadio? Se non ho il controllo sulle infrastrutture, non ci metto i miei soldi”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha portato degli aggiornamenti sulla situazione del Viola Park. Poi ha commentato anche il restyling del Franchi:

“Il progetto del Viola Park non stava andando bene e io l’ho salvato personalmente. Alla villa c’è stata un’alluvione che ha allagato la parte inferiore. Prima di marzo non sarà finito il Viola Park e quindi sposteremo tutte le squadre a maggio a campionati conclusi. Ci siamo incontrati col Sindaco di Bagno a Ripoli, non solo per il Franchi, e mi ha detto che la tramvia non saranno fatti entro due anni. Anche i parcheggi non ci saranno prima di giugno, mi ha detto Casini

E ancora: “Sapete com’è l’Italia per queste cose? E’ una schifezza. Con la gru (davanti agli Uffizi ndr) che è lì da anni, davanti allo studio del Sindaco. Noi invece a Mediacom abbiamo lavorato anche con doppio turno quando c’era la neve fuori: così si fa in America. Fast. Io ho messo i soldi, che sono dovuti aumentare, quasi tanti quanti la Juventus per fare lo stadio. Ma lo ripeto, i soldi non sono un problema”.

Poi sullo stadio Franchi: “Per lo stadio vedrò Arup tra una settimana circa e vedremo come organizzare. Il Sindaco mi ha detto che dato che i soldi provengono dallo stadio, qua i tempi si dovranno rispettare. Tre anni fa dissi fast fast fast. Soldi ragionevoli e con controllo. Controllo vuol dire averlo dentro lo stadio. Se non me lo danno, si possono scordare i miei soldi”.

Ancora sullo stadio del Comune: “Ribadisco che se avrò il controllo sui ricavi, andrà bene; se ce lo avrà il Comune, no. Io non ho niente contro al Comune, non sono un politico, ma se vogliono i miei soldi allora dico: “Control, control, control”.