Commisso: “In Italia quasi tutti fondi, io l’unico ad aver messo soldi miei. In America dieci critiche ogni dieci anni, qui invece…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Sportitalia delle critiche che gli sono arrivate in questi anni, ricordando quanto ha investito nella società:

“In Italia sono arrivati quasi tutti fondi americani, io sono l’unico italiano ad aver messo tutti soldi miei. I dati dicono che Pontello, Cecchi Gori e Della Valle hanno speso circa 100 milioni in quarant’anni: io molto di più. Non mi voglio vantare ma non mi piacciono le critiche che mi sono arrivate. I giornalisti che mi hanno dato del terrone e del mafioso e nessuno qui a Firenze si è mosso per difendere il presidente della Fiorentina. In America la critica arriva dieci volte in dieci anni, qui in continuazione. Io se perdo 500 milioni non vado a lavare i piatti”.