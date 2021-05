Commisso incontra Giulini: Un colloquio per Sottil

Incontro tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e quello del Cagliari, Tommaso Giulini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due massimi dirigenti delle squadre in questione, tra un tempo e un altro del match di ieri, si sono trattenuti a parlare in una stanzetta della Sardegna Arena.

Sempre secondo il giornale sportivo, il tema principale di discussione è stato Riccardo Sottil, giocatore che la Fiorentina ha prestato ai rossoblu. Ora c’è da decidere quale sarà il suo futuro. Fino al momento del suo infortunio, avvenuto lo scorso 31 gennaio, era stato uno dei migliori della squadra sarda. Purtroppo però non lo si è rivisto in campo negli ultimi tre mesi e la sua stagione dovrebbe essere già finita in anticipo.