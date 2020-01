Commisso: “Io non mi sento secondo a nessuno e sogno in grande per la Fiorentina. Ho preso Ribery e scusatemi se è poco, il suo infortunio…”

Una crescita graduale accompagnata dallo sviluppo societario e dalla costruzione di un nuovo stadio. La Fiorentina di Rocco Commisso sarà questa in futuro: “Ci devono essere degli obiettivi – ha dichiarato il numero uno viola su Lady Radio – Quando ho fondato la Mediacom non tutto è andato bene fin dal principio. Lo stesso è accaduto ora con la squadra. Ma io non mi sento secondo a nessuno, l’unica cosa è che non ho il tempo per aspettare molto, per questo voglio fare fast, fast, fast. Un campione di primo livello in viola? Io ho comprato la Fiorentina e non ho comprato il Barcellona, i ricavi e gli incassi sono quelli che sono. Dobbiamo aumentarli per poter arrivare a giocatori importanti, per il momento dobbiamo trovare un giovane che potrà diventare un fenomeno. In estate mi avevamo detto che avevamo bisogno di “vecchi” dopo tanti giovani e ho preso Ribery e scusatemi se è poco. Il suo infortunio ha influenzato i nostri risultati”.