Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine della cerimonia della Panchina d’Oro: “Ho parlato sempre e solo dei miei giocatori. E ora è successo quello che è successo. Ci sono stati degli errori nei nostri confronti: contro Napoli, Genoa, Inter e ieri la Juventus. Forse dovevo scoppiare prima, io voglio bene al calcio italiano, voglio che tutti vadano bene. La Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma mi aspetto il rispetto verso la città. Nicchi? Non l’ho incontrato e non ho sentito le sue parole. Ho parlato con Gravina, è stato gentile”.