Commisso: “La Fiorentina è il più bell’investimento della mia vità. Tra poche settimane faremo vedere…”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in diretta a Casa Viola su Toscana TV parlando del coronavirus: “Siamo stati chiusi in casa con la mia famiglia, domani è il compleanno di mio figlio”

E sulla Serie A: “Dal primo giorno abbiamo detto prima la Salute. Nella prima settimana ci sarà il recupero, si tornerà a giocare il 13 Giugno e finirà entro il 2 Agosto. Non so si andrà in ritiro con queste restrizioni”.

Sulla proposta di Galliani: “Devo fare anche altre cose, non so i dettagli”

E su Mediacom: “Avendo comprato la Fiorentina, è stato l’investimento più bello della mia vita. Abbiamo incrementato i clienti e la Mediacom aiuterà la Fiorentina”

Sul centro sportivo ha detto: “Come ha detto il Sindaco Casini potrebbero esserci allungamenti nei tempi. Noi stiamo andando avanti come se niente sia successo, abbiamo già fatto tanto lavoro. Questo venerdi c’è un grande incontro con ingegneri e architetti, entro tre/quattro settimane voglio dimostrare le opere architettoniche finali. Stiamo finendo i rendering e mostreremo quando bello sarà il centro sportivo”