Commisso: “La mia Fiorentina costruirà il centro sportivo più bello d’Italia, anche se il costo è lievitato molto. Restyling Franchi? Non posso operare a pezzi, devo capire…”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche dell’emendamento “sblocca-stadi”: “Come ho detto spesso non aveva senso paragonare uno stadio al Colosseo o al Ponte Vecchio. Ora spero mi diano la possibilità di realizzare il progetto che ho in testa. La mia Fiorentina costruirà il centro sportivo più bello d’Italia. Anche se il costo è lievitato molto. È dovuto arrivare Rocco per regalare a Firenze e alla Fiorentina per la prima volta un centro sportivo e l’headquarter di proprietà che resterà a vita. Sul Franchi, voglio capire cosa si può o non si può fare. Non posso operare a “pezzi”, voglio qualcosa di complessivo. Oltre alla possibilità di realizzare un’area per il commerciale. Perché la Fiorentina deve alzare il fatturato”.

