Commisso, la vicinanza alla famiglia viola e…il fiato sul collo alle istituzioni

La ricetta per un buon Natale in salsa viola è semplice: salute, serenità, e regole chiare ed uguali per tutti. Gli auguri firmati Rocco Commisso arrivano tramite una lettera scritta dal presidente dagli States, dove è “costretto” a passare le festività a dispetto del programma che aveva in mente, ovvero viverle in Italia.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, una polmonite da non trascurare lo ha riportato da tempo a New York. Ma anche a distanza, Commisso vuol far sentire la sua vicinanza alla famiglia Viola. Ed anche il fiato sul collo alle istituzioni che devono vigilare sulla correttezza, soprattutto finanziaria, del campionato.