Commisso: “L’anno prossimo partiamo con l’obiettivo di stare dalla parte sinistra della classifica. Chiesa? Spero che resti, altrimenti voglio i soldi giusti. Iachini…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto su Sky, dopo il match vinto dai viola sulla Spal: “Ringrazio tutti per quello che abbiamo fatto, specie nell’ultimo periodo, perché la nostra è stata una delle squadre più colpite dal Covid. L’obiettivo di stare nella parte sinistra della classifica è stato raggiunto, e anche con la miglior difesa da quando è arrivato Iachini. Anche per questo ho confermato l’allenatore. L’obiettivo per l’anno prossimo? Giocare a calcio (ride ndr). Vogliamo fare meglio di quanto abbiamo fatto, voglio stare sulla parte sinistra della classifica e vogliamo vincere qualcosa. Il mio rapporto con le istituzioni di Firenze? E’ un anno che stiamo andando avanti con le nostre discussioni. Nessuno ha portato in Italia i soldi che ho portato io, forse tranne l’Inter. Vogliamo fare lo stadio, vogliamo fare le infrastrutture. Farebbero bene a farci investire, anche perché ci sono molte persone senza lavoro in Italia. Chiesa ancora con noi? Speriamo di sì. L’ho tenuto l’anno passato, poi ho detto a lui di fare quello che vuole, basta che ci arrivino i soldi che riteniamo siano giusti. Colpi di mercato? Per ora non dico niente. Sono uscite fuori tante fake news, De Rossi allenatore, Di Francesco e altre ancora”.

0 0 vote Article Rating