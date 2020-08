Commisso: “Leggo e mi informo su tutto, quando vado a lavoro penso sempre alla Fiorentina. Joe Barone? Lo scoprii nei Cosmos…”

Torna a parlare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso a Radio Bruno ha fatto il punto sull’ottimo andamento di Mediacom, ancora in positivo per il 94esimo trimestre consecutivo: “Sono ancora vivo (ride ndr). L’andamento di Mediacom? Forse siamo bravi, forse fortunati, un po’ di tutto. Nei top 15 manager di Mediacom ci sono la bellezza di 400 anni di esperienza globale nel settore della tv via cavo, quasi come Palazzo Vecchio. Il successo dipende anche dalla continuità, perché loro sono insieme a me da 300 anni, sommata l’esperienza di tutti. Negli ultimi anni abbiamo fatto circa 3 miliardi di investimenti, sono spese che vengono decise in due ore massimo perché hanno la mia fiducia. Spero che la stessa fiducia possa esistere anche nella Fiorentina. L’altro aspetto è quello che ci fa guardare a lungo termine, quando decidemmo ad esempio di installare la fibra ottica. Durante il lockdown è stato decisivo per molta gente, per lavorare e studiare da casa. Joe Barone? Lo conoscevo di nome, poi con l’avvento dei Cosmos, dove lui lavorava, lo abbiamo preso ma risale a dicembre 2016. Il 97% del mio tempo alla Fiorentina? Io vado a lavorare e penso alla Fiorentina, cerco di capire tutto di ciò che succede, tramite le telefonate che faccio e quello che leggo. Sono fortunato a capire l’italiano, leggo e capisco tutto specialmente quando ci sono commenti brutti”.

