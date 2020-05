Commisso: “Lo stadio della Fiorentina? Il Franchi ha del potenziale, ma devono farmelo cambiare come voglio io. Vogliamo restare a Firenze, ma se non è possibile…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da ViolaNation. Con la fanzine viola ha toccato il tema stadio: “Avere un impianto nuovo è importante per i soldi che possono entrare all’interno della società. La crescita dei top club in Europa è passata attraverso questa strada e anche noi vogliamo seguirla. Vorremmo costruire lo stadio a Firenze, ma potremmo fare come hanno già fatto le società di football americano, costruendo impianti nelle aree metropolitane. Voglio investire, voglio farlo velocemente e avendo il controllo totale, queste sono le mie condizioni. Ad agosto abbiamo giocato al Franchi in Coppa Italia e con Barone ci siamo detti che dovevamo coprirlo e che non si poteva giocare in un campo del genere. Stiamo cercando di parlare con la Sovrintendenza per cercare di eliminare alcuni vincoli. Il Franchi ha del potenziale, ma devono lasciarmelo cambiare e ricostruire come voglio io. Si deve vivere sette giorni su sette, non una volta ogni due settimane”.