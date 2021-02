Commisso: “Mercafir buffonata per prendere i miei soldi, non metto il mio denaro per il Franchi. Vlahovic è un fiore sbocciato, lo vogliono tutti ma non lo do a nessuno”

Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport: “Io sto imparando, non ho bisogno di fare business in Italia. In un certo senso mi aspettavo quello che è successo perché conosco la burocrazia, però credevo che il comune di Firenze mi avrebbe lasciato fare qualcosa visto che si parla di stadio. Mercafir era solo una buffonata, perché volevano solo i soldi di Rocco, adesso siamo tornati al Franchi ma la sovrintendenza non ci ha fatto fare quello che volevamo fare e Commisso non metterà denaro su questo stadio. Adesso vogliono fare qualcosa loro su questo impianto, vedremo quale sarà il futuro della Fiorentina. Prandelli? E’ stato lui a volere un contratto con scadenza giugno, i risultati contano. Kokorin devo conoscerlo anch’io anche si mi fido di Pradè. Vlahovic è stato invece come un fiore che è sbocciato, anche grazie a Prandelli. Ora lo vogliono tutti ma io non lo do a nessuno”.

