Commisso: “Mi criticano perché parlo troppo, ma quando non parlo mi criticano comunque. Con Montella…”

Sul tema critiche, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, su Lady Radio, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Quando sono arrivato io quelli che lavoravano direttamente con i Della Valle sono stati “buttati fuori”. Il cambio è avvenuto molto velocemente, fast fast fast, sia per i giocatori che per l’allenatore che per la società. Da lì poi è uscito il caso Montella, con la nostra decisione di tenerlo. Anche in quel caso gli ho voluto dare fiducia e opportunità e la decisione è stata condivisa”.

Poi aggiunge: “A chi dice che ho sbagliato con gli allenatori, gli dico che quando si fa testa o croce c’è sempre un margine di rischio. Si critica sempre me perché parlo troppo. Quando non mi vedono dicono che devo parlare. Non sono mai contenti. La mia relazione con i giornalisti è cambiata molto in questo anno. Ci sono giornalisti che sono diventati famosi grazie a me”.