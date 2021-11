Commisso-Milan: una sfida di destini incrociati. Sarà rivalsa per Rocco?

Mancano pochi giorni alla gara di campionato tra Fiorentina e Milan. Rocco Commisso, attuale proprietario della Fiorentina, è stato vicinissimo a diventare quello del Milan nell’estate 2018, prendendolo in gestione e risollevandolo dai problemi economici dopo il travagliato periodo di Li Yonghong: alla fine, nonostante le pressioni di Rocco, non se n’è fatto nulla, e il Milan è passato sì in mani americane, ma in quelle di Paul Singer e del Fondo Elliot.

La storia successiva è nota: l’anno successivo (2019) Rocco mise le sue mani su altro club di serie A, quello fiorentino.

Ed ora, il destino incrociato porta Rocco a sfidare il Milan per la quinta volta in Italia, con un bilancio leggermente a favore dei rossoneri: 2 vittore del Milan, una della Fiorentina e un pareggio. Come andrà sabato, Rocco avrà la sua rivincita personale?