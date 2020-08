Commisso “molto incuriosito” da Friedkin. La Roma come possibile partner nella lotta del numero uno della Fiorentina

La Roma cambia proprietà ma resta con la bandiera a stelle e strisce esposta fuori dalla sede, passando da Pallotta a Friedkin. Il Corriere dello Sport scrive del rapporto che già si è instaurato tra il neo proprietario giallorosso e il presidente della Fiorentina, Commisso. I due hanno avuto l’assistenza dello stesso studio legale e a New York descrivono un Rocco “molto incuriosito” dall’arrivo di Friedkin. Il quale viene visto come un partner nella crociata per cambiare il dna del calcio italiano, rendendo il marchio più internazionale e aperto ai mercati.

0 0 vote Article Rating