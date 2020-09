Commisso-Nardella, l’incontro è stato positivo. Domani un’altra giornata cruciale per il futuro infrastrutturale viola per evitare una Mercafir 2

Nella giornata di oggi, il Presidente Commisso è “salito a Palazzo”, Vecchio per l’esattezza. L’emendamento per ‘salvare’ in qualche modo e restaurare i vecchi impianti italiani ha fatto sorridere il tycoon americano (il tutto sottolineato anche attraverso un comunicato pochi giorni fa) ma non basta. Il faccia a faccia Commisso-Nardella è durato qualche ora, poi il Presidente viola ai media presenti ha spiegato la situazione. “Non voglio ripetere ciò che è successo con la Mercafir – ha evidenziato il numero uno viola – voglio rifare lo STADIO come dico io. Nei prossimi mesi saremo a Roma per presentare il progetto preliminare, poi sarà tutto nelle mani del ministero”.

Dall’incontro di Palazzo Vecchio, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, esce più di uno spiraglio positivo. Il progetto restyling ‘Franchi’, si può fare, come ha dichiarato lo stesso Commisso al termine del meeting. Adessp si aspetta il piano di fattibilità di Fiorentina che Comune e società viola porteranno insieme al Ministero. Ma già nella giornata di domani, il Presidente viola sarà nuovamente a Campi Bisenzio per l’altra “faccia della luna” per la questione STADIO. Insomma, il ciclone Commisso è tornato, pronto a districare con tutte le sue forze la complicata vicenda stadio.